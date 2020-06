В "Симпсонах" запретят белым актерам озвучивать цветных персонажей

Вадим Карасев

Продюсеры сериала "Симпсоны" заявили, что запретят белым актерам озвучивать цветных персонажей, сообщает CNN.

"Двигаясь дальше, "Симпсоны" больше не будут привлекать белых актеров для озвучивания небелых персонажей", - говорится в заявлении команды сериала.

Соответствующее решение последовало вслед за сообщением актера Майка Генри о том, что он больше не будет озвучивать темнокожего персонажа Кливленда в мультсериале "Гриффины". "Я люблю этого персонажа, но люди с цветным типом кожи должны играть цветных героев. Поэтому я больше не буду исполнять эту роль", - отметил он.

It’s been an honor to play Cleveland on Family Guy for 20 years. I love this character, but persons of color should play characters of color. Therefore, I will be stepping down from the role. pic.twitter.com/FmKasWITKT

— Mike Henry (@mikehenrybro) June 26, 2020

Ранее "Симпсонов" уже обвиняли в расизме из-за второстепенного персонажа Апу Нахасапимапетилона. В результате от него решили избавиться.