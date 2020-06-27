В США предложили заменить гимн от автора-расиста на песню Джона Леннона

Вадим Карасев

Активисты движения против расовой дискриминации в США предложили отказаться от гимна страны "The Star-Spangled Banner" ("Знамя, усыпанное звездами"), который был сочинен Фрэнсисом Скоттом Ки, сообщает Yahoo News.

Претензии к автору возникли из-за того, что он был рабовладельцем, а также называл афроамериканцев "особой и низшей расой людей, представляющей собой величайшее зло, которое поражает сообщество". На прошлой неделе в ходе протестов был снесен памятник композитору в Сан-Франциско. После этого темнокожая активистка Лиана Моралес отказалась петь гимн США на виртуальном выпускном, заявив, что не будет исполнять композицию расиста. Ее поддержал ученый Дэниэл Уокер.

"Я поддерживаю людей, которые говорят, что мы должны переосмыслить то, что принято считать национальным гимном, потому что речь идет о глубоко укоренившемся наследии рабства и господства белых в Америке", — сказал Уолкер.

Эту позицию поддерживает журналист Кевин Пауэлл. Он указал на "расистское наследие" песни и предложил использовать в качестве гимна композицию Джона Леннона "Imagine".

Активисты сносят монумент автору гимна США

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