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В США судья приказала освободить детей мигрантов из тюрем из-за пандемии

В США судья приказала освободить детей мигрантов из тюрем из-за пандемииСемейный исправительный центр Иммиграционной и таможенной полиции США в ТехасеФото: Eric Gay / Associated Press

В США федеральный судья окружного суда по Центральному округу Калифорнии приказала освободить детей мигрантов, которые содержатся вместе родителями в американских иммиграционных тюрьмах. Об этом сообщает Associated Press.

Судья Долли Джи (Dolly Gee) выступила против продолжительных арестов семей мигрантов во время пандемии новой коронавирусной инфекции. Она сослалась на вспышку COVID-19 в двух из трех исправительных учреждений Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), где содержат детей мигрантов, и заявила, что времени для полумер больше нет. До 17 июля все дети должны быть либо освобождены вместе с родителями, либо отправлены поручителям своих семей.

Решение Джи касается 124 несовершеннолетних, которые провели более 20 дней в иммиграционных тюрьмах ICE. Некоторые из них находятся там с прошлого года. Судья предусмотрела несколько исключений, позволяющих оставить некоторых детей за решеткой. В частности, Иммиграционная и таможенная полиции США имеет право отказать в освобождении при отсутствии у ребенка подходящего поручителя и в том случае, если их родители отказались от прав в рамках так называемого Мирового соглашения Флорес, касающегося детей беженцев.

По последним данным, в Соединенных Штатах выявлено 2,6 миллиона случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, погибли 127,6 тысячи человек. В иммиграционных тюрьмах ICE COVID-19 заболели более 2,5 тысячи человек. В частности, болезнь диагностировали у 11 детей и родителей в семейном исправительном центре в Техасе.

В 2018 году в США прошли протесты против разлучения детей мигрантов с их родителями. После того как выступления поддержала первая леди Мелания Трамп, американский президент подписал указ, запрещающий такую практику. Через год стало известно, что Дональд Трамп продолжает поддерживать разделение семей мигрантов.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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