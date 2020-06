В США умер автор логотипа I Love New York

Влада Некрасова

Американский дизайнер Милтон Глейзер, один из основателей журнала New York Magazine и автор логотипа I Love New York, ставшего символом Нью-Йорка, скончался в США в возрасте 91 года, сообщает газета New York Times со ссылкой на его супругу.

Как сообщила жена Глейзера Шерил, он скончался в результате инсульта. Кроме того, у дизайнера была почечная недостаточность.

Глейзер получил широкую известность как автор графических работ и постеров. Самыми знаменитыми его работами считается постер с американским музыкантом Бобом Диланом, который дизайнер сделал для его альбома Greatest Hits в 1967 году, и логотип I Love New York от 1977 года, который со временем стал символом города. Кроме того, в 1968 году Глейзер вместе с редактором Клэйем Фелкером основал журнал New York Magazine. Как отмечает газета, при помощи своих ярких постеров, обложек журналов, книг и конвертов для грампластинок Глейзер изменил "словарь американской культуры 1960-70-х годов".