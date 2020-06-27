В США выявили максимальное число новых случаев заражения COVID-19

Вадим Карасев

Фото: Mike Blake / Reuters

В США зафиксировали максимальное число новых случаев заражения коронавирусом с начала пандемии COVID-19. Об этом свидетельствуют расчеты Reuters.

По данным агентства, за сутки в Соединенных Штатах выявили 40 870 инфицированных. Общее число заболевших приблизилось к 2,5 миллиона человек.

Рекордные темпы распространение инфекции зафиксированы на этой неделе, в частности, в штатах Айдахо, Алабама, Аризона, Вайоминг, Джорджия, Калифорния, Миссисипи, Миссури, Невада, Оклахома, Теннесси, Техас, Флорида и Южная Каролина. При этом в некоторых из штатов число заражений резко выросло после отмены части ограничений, введенных из-за пандемии.

Ранее ученые Университета штата Пенсильвания раскрыли истинную заболеваемость коронавирусной инфекцией в США. Согласно их выводам, примерно 80 процентов инфицированных в настоящий момент остаются не обнаруженными.

По данным на 27 июня, в мире насчитывается более 9,6 миллиона зараженных коронавирусом, из них 490 тысяч скончались, еще 4,8 миллиона выздоровели. Больше всего инфицированных находятся в США, Бразилии, России, Индии и Великобритании. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане.