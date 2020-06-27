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В Украине могут ввести уголовную ответственность за непризнание оккупации Крыма

В Украине могут ввести уголовную ответственность за непризнание оккупации Крыма

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Верховной Раде разрабатывают законопроект о непризнании оккупации Крыма. За публичную поддержку политики страны-оккупанта будет введена уголовная ответственность. Своими планами поделилась народный депутат Елизавета Ясько из комитета по международной политике Рады.

Депутат от «Слуги народа» признает, что общество в Украине уязвимо к воздействию российской пропаганды. «Часто российские нарративы раскалывают наше общество. У нас есть пятая колонна, многие едут в Москву, поддерживают публично оккупацию Крыма. В Украине должна быть уголовная ответственность для таких публичных лиц, находящихся, кстати, даже в нашем парламенте», — заявила Ясько в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

Напомним, в России вскоре после аннексии Крыма ввели уголовную ответственность за призывы вернуть полуостров Украины. По этому закону могут применять не только штрафы — предусмотрены и реальные сроки тюремного заключения. По этому закону был осужден крымский журналист Николай Семена, критиковавший аннексию полуострова Россией.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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