В Украине могут ввести уголовную ответственность за непризнание оккупации Крыма

Влада Некрасова

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Верховной Раде разрабатывают законопроект о непризнании оккупации Крыма. За публичную поддержку политики страны-оккупанта будет введена уголовная ответственность. Своими планами поделилась народный депутат Елизавета Ясько из комитета по международной политике Рады.

Депутат от «Слуги народа» признает, что общество в Украине уязвимо к воздействию российской пропаганды. «Часто российские нарративы раскалывают наше общество. У нас есть пятая колонна, многие едут в Москву, поддерживают публично оккупацию Крыма. В Украине должна быть уголовная ответственность для таких публичных лиц, находящихся, кстати, даже в нашем парламенте», — заявила Ясько в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

Напомним, в России вскоре после аннексии Крыма ввели уголовную ответственность за призывы вернуть полуостров Украины. По этому закону могут применять не только штрафы — предусмотрены и реальные сроки тюремного заключения. По этому закону был осужден крымский журналист Николай Семена, критиковавший аннексию полуострова Россией.