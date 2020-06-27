Венесуэла обвинила посольство Испании в подготовке морского вторжения

Лидия Мартынова

Морское вторжение в Венесуэлу, которое удалось предотвратить 3 мая, готовил оппозиционер Леопольдо Лопес, скрывающийся от правосудия в посольстве Испании в Каракасе, заявил министр связи и коммуникаций Венесуэлы Хорхе Родригес.

"Все элементы планирования, которые привели к вооруженному военному вторжению, планировались в резиденции посла Испании в Каракасе", - сообщил Родригес, выступая в резиденции правительства.

Родригес отметил, что посол Испании должен был быть в курсе планов по дестабилизации власти, которые готовил Лопес в посольстве.

Николаса Мадуро? Послу Испании такое кажется нормальным?" - заявил Родригес.