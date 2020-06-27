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Венгрия приняла решение о строительстве продолжения "Турецкого потока"

Венгрия приняла решение о строительстве продолжения "Турецкого потока"
Оператор ГТС Венгрии (FGSZ) заявила, что принято инвестиционное решение о строительстве до октября 2021 года соединительного газопровода из Сербии, по которому в Венгрию пойдет газ из "Турецкого потока", следует из сообщения FGSZ.

"FGSZ Ltd. настоящим уведомляет участников рынка о том ... что Венгерский регулятор в области энергетики и коммунальных услуг (MEKH) в своем решении ... от 19 июня 2020 года утвердил предложение по 10-летнему плану развития, включающему строительство нового сербско-венгерского газопровода-интерконнектора мощностью 6 миллиардов кубометров в год", - говорится в релизе.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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