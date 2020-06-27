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Видео дня: лучшие и худшие экранные поцелуи звезд

Видео дня: лучшие и худшие экранные поцелуи звезд

Карьера кинозвезды, по сути, бесконечная игра в бутылочку. На экране актеры нередко должны флиртовать, влюбляться и, конечно же, целоваться. Однако порой на деле все оказывается не так романтично и идеально. Одни перед съемками съедают сэндвич с чесноком, а другие и вовсе признаются, что целовать своего партнера по фильму было неловко и нелепо. Собрали истории знаменитостей об их лучших и худших экранных поцелуях.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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