Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Вирус перемен: как малый бизнес России поменялся в пандемию и выиграл

Вирус перемен: как малый бизнес России поменялся в пандемию и выиграл

Вирус перемен: как малый бизнес России поменялся в пандемию и выиграл
Российский малый и средний бизнес постепенно выходит из режима ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Для многих это был непростой период: пришлось меняться в режиме форс-мажора и адаптироваться к новой реальности. Владельцы малых предприятий в российских регионах и представители бизнес-объединений рассказали РИА Новости, как коронавирус заставил их по-новому взглянуть на свой бизнес, перенаправить производство в актуальное русло или даже открыть для себя совершенно новые и неожиданные сферы деятельности.

В 2017 году ООН учредила новый праздник - День микро-, малых и средних предприятий, который отмечается 27 июня. Такие предприятия, в которых, как правило, задействовано не более 250 человек, являются основой экономики большинства стран.

По данным Международного агентства по малым предприятиям, к категории микро-, малых и средних предприятий относятся порядка 90% всех предприятий, в которых заняты приблизительно 70% трудоспособного населения, и на их долю приходится 50% мирового ВВП.

От арахиса к антисептикам

"Борьба с пандемией коронавируса перевернула экономику многих стран. Ограничения и самоизоляция закончились, а в офисы вернулись не все. Часть бизнесменов уже признались, что пересмотрят методы, динамику и направления развития своего дела. В то же время, в условиях изменений появляется шанс сделать рывок в новых нишах и увидеть перспективы, которые раньше не замечали. Сама ситуация часто подсказывает новые решения даже в традиционных сферах", - уверена вице-президент и руководитель исполнительного комитета "Деловой России" Нонна Каграманян.

# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Coca-Cola откажется от рекламы во всех соцсетях
Coca-Cola откажется от рекламы во всех соцсетях
Проявила интерес. Индия может закупить российские танки "Армата"
Проявила интерес. Индия может закупить российские танки "Армата"
Нур-Султан вновь затопило после дождя
Нур-Султан вновь затопило после дождя
Вирус перемен: как малый бизнес России поменялся в пандемию и выиграл
Вирус перемен: как малый бизнес России поменялся в пандемию и выиграл
Стрижка ногтей по лунному календарю в июле 2020 года
Стрижка ногтей по лунному календарю в июле 2020 года
Выход разоблачительной книги о Трампе потребовали запретить
Выход разоблачительной книги о Трампе потребовали запретить
Явка на онлайн-голосование по Конституции России превысила 70%
Явка на онлайн-голосование по Конституции России превысила 70%
В Крыму прокомментировали слова Зеленского о "возвращении" полуострова
В Крыму прокомментировали слова Зеленского о "возвращении" полуострова
В США умер автор логотипа I Love New York
В США умер автор логотипа I Love New York
Битва платьев: Наоми Кэмпбелл против Лоры Хэрриер
Битва платьев: Наоми Кэмпбелл против Лоры Хэрриер
Эксперт призвал следить за опасными симптомами при вакцинации от Covid-19
Эксперт призвал следить за опасными симптомами при вакцинации
«Турецкий поток» продлят до Венгрии
«Турецкий поток» продлят до Венгрии

Топ на сегодня

Бьюти-дайджест: от посткарантинных тренировок до коллекции макияжа от Мэдди Зиглер
Бьюти-дайджест: от посткарантинных тренировок до коллекции макияжа от
Посольству России в США стали угрожать после публикации NYT об Афганистане
Посольству России в США стали угрожать после публикации NYT
Путин: Во время пандемии волонтеры оказали помощь более чем 3 млн россиян
Путин: Во время пандемии волонтеры оказали помощь более чем 3 млн
Германии придется выбирать между "русской угрозой" и независимостью
Германии придется выбирать между "русской угрозой" и независимостью
Путин впервые провел переговоры с Макроном по видеосвязи
Путин впервые провел переговоры с Макроном по видеосвязи

Еще по теме

Дума вернула льготы малому и среднему бизнесу
В Совфеде призвали увеличить долю малого и среднего бизнеса в ОПК
Перед российским бизнесом замаячили трудные времена
Выставка "Малый и средний бизнес Ямала" собрала 260 участников