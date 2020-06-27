Вирус перемен: как малый бизнес России поменялся в пандемию и выиграл

Влада Некрасова

Российский малый и средний бизнес постепенно выходит из режима ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Для многих это был непростой период: пришлось меняться в режиме форс-мажора и адаптироваться к новой реальности. Владельцы малых предприятий в российских регионах и представители бизнес-объединений рассказали РИА Новости, как коронавирус заставил их по-новому взглянуть на свой бизнес, перенаправить производство в актуальное русло или даже открыть для себя совершенно новые и неожиданные сферы деятельности.

В 2017 году ООН учредила новый праздник - День микро-, малых и средних предприятий, который отмечается 27 июня. Такие предприятия, в которых, как правило, задействовано не более 250 человек, являются основой экономики большинства стран.

По данным Международного агентства по малым предприятиям, к категории микро-, малых и средних предприятий относятся порядка 90% всех предприятий, в которых заняты приблизительно 70% трудоспособного населения, и на их долю приходится 50% мирового ВВП.

От арахиса к антисептикам

"Борьба с пандемией коронавируса перевернула экономику многих стран. Ограничения и самоизоляция закончились, а в офисы вернулись не все. Часть бизнесменов уже признались, что пересмотрят методы, динамику и направления развития своего дела. В то же время, в условиях изменений появляется шанс сделать рывок в новых нишах и увидеть перспективы, которые раньше не замечали. Сама ситуация часто подсказывает новые решения даже в традиционных сферах", - уверена вице-президент и руководитель исполнительного комитета "Деловой России" Нонна Каграманян.