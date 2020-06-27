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Власти России выделили деньги на продление выплат на детей

Власти России выделили деньги на продление выплат на детейФото: Maxim Shemetov / Reuters

Российские власти одобрили выделение Минфину денег на продление выплат на детей до 16 лет. Об этом сообщается на сайте правительства.

Первоначально предполагалось, что единовременные пособия в размере 10 тысяч рублей на ребенка будут выделены только в июне. Однако на минувшей неделе власти решили продлить выплаты и на июль. На пролонгацию программы направят более 270 миллиардов.

Тем, кто оформил первые выплаты, новые субсидии начислят автоматически. Если родители еще не оформляли заявление на государственную помощь, они могут подать его до 1 октября и тогда получат деньги сразу за два месяца.

Помимо выплат в 10 тысяч рублей, в России на фоне пандемии коронавируса запустили поддержку семей с детьми до трех лет. В апреле-июне такие семьи получают ежемесячное пособие в размере пяти тысяч рублей.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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