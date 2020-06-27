Власти России выделили деньги на продление выплат на детей
Российские власти одобрили выделение Минфину денег на продление выплат на детей до 16 лет. Об этом сообщается на сайте правительства.
Первоначально предполагалось, что единовременные пособия в размере 10 тысяч рублей на ребенка будут выделены только в июне. Однако на минувшей неделе власти решили продлить выплаты и на июль. На пролонгацию программы направят более 270 миллиардов.
Тем, кто оформил первые выплаты, новые субсидии начислят автоматически. Если родители еще не оформляли заявление на государственную помощь, они могут подать его до 1 октября и тогда получат деньги сразу за два месяца.
Помимо выплат в 10 тысяч рублей, в России на фоне пандемии коронавируса запустили поддержку семей с детьми до трех лет. В апреле-июне такие семьи получают ежемесячное пособие в размере пяти тысяч рублей.