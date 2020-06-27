Втягивается ли «Газпром» в политическую борьбу в Белоруссии?

Влада Некрасова

В ближайшие месяцы вся политическая и социально-экономическая жизнь Белоруссии будет сосредоточена вокруг предстоящих 9 августа выборов президента. Об этом можно судить по тем событиям, которые происходят в республике в последние недели.

Тема коронавирусной инфекции, а также мирового экономического кризиса практически ушли с повестки дня белорусских властей, которые всерьез взялись за проведение предвыборной кампании Александра Лукашенко. Одновременно в политические баталии, тем или иным способом, оказалась втянута и Россия, которую в Белоруссии уже обвинили во вмешательстве во внутренние дела республики. После того, как Лукашенко назвал главными виновниками нарастания напряжённости в стране российских олигархов, в работу включились правоохранители и государственные СМИ. Поводом для этого стало так называемое «дело Белгазпромбанка», которое белорусские силовики начали раскручивать с удивительной скоростью с начала июня, превращая как банк, так и экс-главу его правления и наиболее популярного оппонента Лукашенко на предстоящих выборах Виктора Бабарико, в преступную группировку международного масштаба.

Несмотря на то, что большинство аналитиков связывают нынешнее дело против Белгазпромбанка только с предстоящими в Белоруссии президентскими выборами, при более пристальном изучении ситуация не выглядит столь однозначной. В данном случае проблема заключается не столько в личности Бабарико, сколько в существующих сегодня белорусско-российских отношениях.

Стоит напомнить, что Белгазпромбанк является, по сути, российским банком на территории Белоруссии. Он был создан еще в 1990 году и является уполномоченным банком группы «Газпрома» в республике. По 49,66% акций Белгазпромбанка владеют ПАО «Газпром» и «Газпромбанк». Еще 0,49% имеет ОАО «Газпром трансгаз Белоруссия» и 0,18% - белорусское Министерство энергетики. В целом, банк не отличается от подобных ему финансовых структур в республике, хотя после начала уголовного расследования многие стали указывать на крайне странные финансовые показатели в части активов. Однако, стоит помнить, что Национальный банк Белоруссии проводит практически ежемесячные аудиторские проверки всех финансовых организаций республики, проверяя вопросы рентабельности, прибыли, платежей в бюджет, финансовые проводки и прочее. Кроме того, Комитет госконтроля и ряд иных правоохранительных органов страны также устраивают аудит банкам, проверяя их месяцами. И вплоть до весны нынешнего года у белорусских властей не было серьезных претензий ни к банку, ни к его бывшего управляющему, который неожиданно решил стать претендентом на пост президента.

Еще в декабре 2019 года в одном из интервью Виктор Бабарико заявлял, что не пойдет в политику добровольно, хотя и отмечал, что, если его заставят, «то почему бы и нет». Несмотря на то, что фигура экс-банкира за последние годы неоднократно всплывала в различных материалах СМИ, в том числе, наполненных критикой его поддержки белорусских националистов и русофобов, о политической карьере Бабарико речи не велось. По крайней мере, не в виде потенциального кандидата в президенты. Более того, назвать это хитрым планом с целью не привлекать к себе внимания раньше времени, также нельзя, так как в Белоруссии любые движения в сфере политики сразу же берутся под контроль силовиков. Поэтому вести подготовку к президентским выборам на протяжении нескольких месяцев подпольно в республике, особенно на фоне закрытых границ, в том числе и в направлении России, было бы крайне затруднительно. Исходя из этого вполне можно согласиться с теми, кто считает решение Бабарико попробовать себя на предстоящих президентских выборах спонтанным и связанным со стремлением максимально обезопасить себя от претензий со стороны правоохранительных органов республики.

Как известно, Бабарико практически одновременно заявил и об уходе с поста главы Белгазпромбанка и о своих президентских амбициях. 12 мая он написал на своей странице в Фейсбук о том, что «это последний шанс хоть каких-то выборов в независимой Белоруссии».

«И я посчитал для себя недопустимым и стыдным жалеть о том, что не попытался что-то изменить, оправдывая себя тем, что изменить нельзя ничего», — пояснил он свое решение, не уточнив, почему 20 лет на посту главы российского банка такая мысль ему в голову не приходила.

Примечательно в сложившейся с Белгазпромбанком ситуации то, что ни о каких претензиях к нему ранее белорусские власти не предъявляли. Хотя в отношении латвийского ABLV Bank, в совместных финансовых махинациях с которым обвиняют Бабарико и менеджеров банка, вопросы со стороны иностранных спецслужб были давно, а сам латвийский банк приступил к самоликвидации еще в феврале 2018 года. При этом, согласно материалам уголовного дела, которое ведет латвийское Управление по борьбе с экономическими преступлениями, организованная группа лиц из нескольких государств занималась легализацией преступно добытых средств в период с 2015 по 2018 год. В начале 2020 года латвийские правоохранители начали масштабные обыски, в том числе и в Белоруссии, а также провели аресты причастных к ABLV Bank лиц. Однако даже тогда к Белгазпромбанку не было никаких претензий, хотя Лукашенко и отмечал, что в Минске знали и следили за преступными действиями представителей банка с 2016 года.

Необходимо признать, что на сегодняшний день дело Белгазпромбанка довольно специфическое и его политическая подоплека видна невооруженным глазом. При этом выборы президента в Белоруссии в данном случае не самое главное. Особенно, если учитывать, какие обвинения предъявлены бывшим сотрудникам и руководству банка, а также переход организации под временное управление государства. Как заявил председатель Комитета госконтроля Иван Тертель, уголовное дело в отношении представителей Благазпромбанка и ряда иных компаний было возбуждено по статьям 243 (уклонение от уплаты сумм налогов и сборов в особо крупном размере), 235 (легализация средств, добытых преступным путем), 210 (хищение в особо крупном размере), 209 (мошенничество), а также 430 (получение взятки) и 431 (дача взятки) Уголовного кодекса Белоруссии. Однако он же недвусмысленно заявил о том, что само по себе дело касается не только банка и его бывшего руководителя.

«Мы знаем, что кукловоды, стоящие за его деятельностью, опасаются, что наши действия приведут к получению данных и подтверждению их причастности к этой противоправной деятельности. Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в „Газпроме“, а, может быть, и выше», — сказал он.

Позже политическую подоплеку дела подтвердили и на государственных телеканалах, где постарались создать максимально страшную картину деятельности Бабарико и всего Белгазпромбанка. Простым гражданам рассказали не только о махинациях с сотнями миллионов долларов, попытке вывезти из страны купленные же банком картины, слитках золота, миллионах наличных денег и прочем, но и о том, что все это говорит о желании некого иностранного государства вмешаться во внутреннюю политику Белоруссии.

«За всей этой историей стоит что-то большее чем просто финансовые дела Бабарико и его коллег… Очевидно, что дело идет к обнародованию куда более серьезных фактов по куда более серьезным категориям. Например, по факту вмешательства иностранного государства в белорусские внутренние дела», — заявили в эфире государственного телеканала «Белоруссия 1», не уточнив при этом, о какой именно стране идет речь.

Позже дело Белгазпромбанка получило и вовсе печальный поворот, так как его фигурантов фактически обвинили в причинении ущерба национальной безопасности республики.

«С учетом того, что преступные деяния совершались системно, на протяжении длительного времени, с использованием транснациональных противоправных схем, они создали реальную угрозу интересам национальной безопасности нашей страны как в финансовой, так и иных сферах», — заявил 19 июня генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк, добавив, что решил возбудить еще одно дело по частям 2 и 3 статьи 285 Уголовного кодекса «Создание преступной организации либо участие в ней», по которой срок начинается от 10 лет.

Подлил масла в огонь и президент Белоруссии Александр Лукашенко, который, по его словам, и инициировал проверку деятельности Белгазпромбанка. 22 июня, встречаясь с представителями оппозиции в Бресте он заявил, что «мы их сейчас вынуждены были прихватить» потому, что «они начали концы в воду прятать, начали вывозить деньги, картины».

«Когда мы в банк пошли, знаете, что нашли в ячейках? Деньги — это не главное. Мы нашли флешки, жёсткие диски и море информации. И этого боятся их хозяева», — заявил белорусский лидер.

Политическая основа дела Белгазпромбанка отмечается большинство независимых аналитиков. При этом ряд из них все же подчеркивает, что сама по себе президентская кампания играет в нем не первоочередную роль. Важнее — проблемы во взаимоотношениях Минска и Москвы, а точнее, белорусских властей и «Газпрома».

Стоит напомнить, что сейчас Белоруссия, как и ранее, стремится получить от российского монополиста снижение цены на поставляемый в республику газ. В Минске считают, что покупают российское сырье слишком дорого на фоне падения цен на европейском спотовом рынке. В свою очередь, «Газпром» отказывается идти на какие-либо переговоры, ссылаясь на подписанное в феврале межправительственное соглашение, зафиксировавшее цену для Белоруссии до конца 2020 года на уровне $ 127 за тысячу кубометров. В данном случае позиция российской компании абсолютно законна, так как под соглашением стоят подписи двух сторон. Апеллирование же Минска к нынешней ситуации на нефтегазовом рынке или документам о создании Союзного государства и Евразийского экономического союза в данном случае не рассматриваются из-за их вторичности.

В сложившемся положении Минск, как и в 2016 году, решил в одностороннем порядке пересмотреть свои платежи, объяснив это «разногласиями между субъектами хозяйствования по определению стоимости поставляемого природного газа с учетом его калорийности». В то же время, глава «Газпрома» Алексей Миллер еще 29 мая заявил, что компания готова начать переговоры с Белоруссией по условиям поставок российского газа в 2021 году только после погашения Минском долга за поставленный газ в размере $ 165,57 млн. Учитывая, что ни в Кремле, ни в правительстве России не собираются обсуждать с Белоруссией вопрос о поставках «голубого топлива» на текущий года, ситуация для Минска оказалась патовой. И, как считают аналитики, вполне вероятно, что это и подтолкнуло белорусские власти к более решительным действиям, вылившимся в «дело Белгазпромбанка». Об этом свидетельствует и крайне сложная объяснимость, с точки зрения президентской гонки, задержания Бабарико после того, как он за короткий срок стал крайне популярен в Белоруссии, собрав рекордные 435 000 подписей для своего выдвижения. Если бы речь шла только о выборах президента, то арестовывать экс-банкира следовало еще в мае, не превращая его в политического заключенного и не создавая в обществе ненужной напряженности. Нынешние же действия белорусских властей уже в глазах многих сделали из Бабарико своеобразного мученика, вне зависимости от того, действительно ли он организовал преступную группу и попытался избежать уголовного наказания спрятавшись за статусом кандидата в президенты, или нет.

Обращает на себя внимание и то, как повели себя в сложившейся ситуации в России. Акционеры Белгазпромбанка, конечно, высказали свое недовольство, отказались сотрудничать с назначенной белорусскими властями временной администрацией, назвали все действия Минска незаконными, но сделали это крайне неуверенно. Более того, в Газпромбанке в финансовом отчете за I квартал 2020 года, опубликованном 17 июня, и вовсе отметили, что «не считают антикоррупционное расследование в отношении должностных лиц Белгазпромбанка значительным фактором в формировании результатов своей финансовой деятельности», а «возможные экономические последствия указанных действий государственных органов Белоруссии для Группы оцениваются как несущественные».

Кроме того, даже в Кремле реакция на такой демарш Минска была более чем сдержанная. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в деле Белгазпромбанка «подобные обвинения в адрес уважаемых международных компаний не могут быть голословными, они должны подкрепляться аргументами». При этом он отметил, что «интересы российских компаний, тем более экономических гигантов, всегда находятся под защитой российского государства», на этом прекратив осуждение данной проблемы.

Такая более чем спокойная реакция со стороны России на происходящее вокруг Белгазпромбанка уже поставила перед белорусскими властями вопрос о том, что теперь делать дальше. Более того, как показывают последние события, позиция российской стороны стала превращать данное дело в глазах простых граждан в исключительное политическое преследование Виктора Бабарико. И в данном случае становится неважно, действительно ли за экс-банкиром стоял кто-то из России, или он действовал самостоятельно в попытке спасти себя. При этом «Газпром», желая того или нет, уже стал участником политических игр в Белоруссии, и теперь любое его движение, так или иначе, будет отражаться на ходе президентской кампании и на электоральном настроении белорусов.

Наталья Григорьева

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