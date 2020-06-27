Вучич: диалог по Косово должен продолжиться

Алексей Вольцев

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что диалог Белграда и Приштины должен быть продолжен, несмотря на обвинения, выдвинутые Специальной прокуратурой суда по преступлениям в Косово в адрес лидера косовских сепаратистов Хашима Тачи, пишет «Политика».

В интервью бельгийским СМИ глава Сербии заявил, что не хочет комментировать сами пункты обвинения, но дал ясно понять, что заинтересован в начале переговоров с Приштиной при посредничестве Евросоюза.

По мнению брюссельского портала «Политико», ЕС в ответ сигнализировал о готовности перезапуска диалога в июле.

«Мы не хотим еще больше разжигать политическое и физическое противостояние между сербами и албанцами. Это наиболее правильный и эффективный способ обеспечить безопасность сербов, живущих в Косово», — заявил Вучич в ответ на вопрос, что он думает по поводу обвинений против Тачи.

Он добавил, что Белграду необходимо продолжить диалог с любым, кого албанская сторона выберет своим представителем. Александр Вучич добавил, что не от него зависит, с кем ему предстоит общаться.

«Я всегда могу сказать, что не хочу общаться с тем, кто обвинен в военных преступлениях. Но от меня ничего не зависит. По этому вопросу примут решение албанские лидеры, это зависит от их народа», — пояснил президент Сербии.

24 июня Специальная прокуратура Суда по военным преступлениям Армии освобождения Косово (АОК) в КиМ выдвинула обвинения против Хашима Тачи, бывшего спикера «парламента» Косово Кадри Весели и других боевиков АОК. Они обвиняются в убийстве сотни сербов, албанцев, цыган, а также в ряде других преступлений против человечности, совершенных во время гражданской войны 90-х годов. Это событие стало причиной отмены встречи между представителями Белграда и Приштины, которая должна была состояться 27 июня в Вашингтоне при посредничестве специального представителя президента США Ричарда Гренелла.