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Выход разоблачительной книги о Трампе потребовали запретить

Выход разоблачительной книги о Трампе потребовали запретитьДональд ТрампФото: Carlos Barria / Reuters

Брат президента США Дональда Трампа Роберт подал новый иск против выхода книги племянницы главы государства Мэри, в которой, как анонсировалось, она покажет «разоблачительный портрет Дональда Трампа и токсичной семьи, которая создала его». Об этом сообщает телеканал CNBC.

Ранее Роберт Трамп уже обращался в суд с требованием запретить публикацию книги, ссылаясь на подписанное Мэри в 2001 году соглашение о неразглашении, которое в случае выхода издания будет нарушено. Однако, в четверг, 25 июня, суд отклонил запрос. Теперь брат американского лидера обратился в другой суд с теми же требованиями.

Адвокат племянницы Трампа Теодор Бутрос назвал вторую попытку безосновательной, а запрет публикации книги антиконституционным. Само произведение Мэри Трамп, по его словам, несет «важное политическое высказывание» о президенте США. Он выразил уверенность в том, что и эта попытка родственника главы государства провалится. В победе уверены и издатели книги.

Мэри Трамп — 55 летняя дочь покойного младшего брата Дональда Трампа Фреда. Ожидается, что ее книга «Слишком много и всегда недостаточно: как моя семья создала самого опасного в мире человека» выйдет в свет 28 июля. Как анонсировалось ранее, племянница президента раскроет в произведении информацию о налогах и прочие «шокирующие и непристойные» случаи из жизни американского президента.

Ранее в июне The Washington Post опубликовал выдержки из книги Мэри Трамп о том, что первая леди США Мелания Трамп после победы мужа на президентских выборах в 2016 году настояла на новом брачном контракте. Отмечалось, что она требовала расширить обязательства супруга в части поддержки их сына Бэррона. Также на изменения в брачном договоре повлияли известия о вероятных супружеских изменах Трампа.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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