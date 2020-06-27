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За похищение картины Бэнкси арестованы шесть человек

За похищение картины Бэнкси арестованы шесть человекДверь с картиной Бэнкси, обнаруженная в ИталииФото: Andrea Rosa / Associated Press

Во Франции арестованы шесть человек по подозрению в похищении картины уличного художника Бэнкси с двери парижского концертного зала «Батаклан». Об этом сообщает Reuters.

По версии следствия, воры отпилили дверь концертного зала при помощи болгарки, после чего погрузили ее в фургон и скрылись. В начале июня картину обнаружили в сельском доме в центральной Италии. Двое задержанных подозреваются в краже, остальные, предположительно, укрывали похищенное.

Рисунок, изображающая фигуру скорбящей молодой женщины, был нанесен на одну из запасных дверей концертного зала. Картина была посвящена теракту в «Батаклане», который произошел 13 ноября 2015 года во время концерта группы Eagles of Death Metal. В результате нападения боевиков погибли около 90 человек.

О краже стало известно в январе 2019 года. Источник, близкий к расследованию, сообщал, что в краже участвовали несколько человек в капюшонах. Представители «Батаклана» заявили, что глубоко возмущены кражей.

Бэнкси является одним из самых известных уличных художников. В своих работах он обращает внимание на важные социально-политические темы, направленные против политики, войны и капитализма. Его личность не раскрыта, сейчас существует множество версий о том, кто скрывается за творческим псевдонимом.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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