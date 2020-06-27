За продажу лекарств без маркировки введут штрафы

Влада Некрасова

Производители лекарств в обязательном порядке должны будут их маркировать. Штраф за несвоевременное внесение данных в систему мониторинга движения лекарственных препаратов или внесение недостоверных данных составит от 5 тысяч до 100 тысяч рублей. Поправки в в КоАП, ужесточающие ответственность за продажу немаркированных медпрепаратов, вступает в силу 1 июля.

С 1 июля 2020 года лица, осуществляющие производство, хранение, ввоз в РФ, отпуск, реализацию, передачу, применение и уничтожение лекарств, должны будут обеспечивать внесение информации о лекарствах в систему мониторинга их движения. Закон наделяет Росздравнадзор правом составлять протоколы о нарушениях в части производства лекарств без маркировки. Согласно поправкам в КоАП, должностные лица могут быть оштрафованы в размере от 5 до 10 тыс. руб., организации — от 50 до 100 тыс.

В законе уточняется, что Правительство сможет предусмотреть особый регламент ввода в гражданский оборот лекарственных средств, которые произведены в РФ с 1 июля по 1 октября 2020 года

Что касается лекарств, которые произведены за рубежом до 1 октября, то, по специальному решению кабмина, они могут быть ввезены в Россию без маркировки до 1 января 2021 года.