Аятолла Хаменеи назвал единственный эффективный способ борьбы с коррупцией

Анастасия Иванова

Верховный руководитель Ирана аятолла Сейид Али Хаменеи призвал накануне, 27 июня, к решительной борьбе с коррупцией в стране. Соответствующий призыв духовный лидер Исламской Республики озвучил на встрече с представителями судебной системы ИРИ в режиме видеоконференции, передал в субботу иранский англоязычный телеканал Press TV.

«Борьба с коррупцией, достигшая своего пика главным образом в текущий период, должна вестись эффективно, а также в рамках принципов справедливости и без преследования ни в чём не повинных людей», — отметил Хаменеи.

Верховный лидер Ирана сравнил проблему коррупции с борьбой с коронавирусной инфекцией Covid-19.

«Люди ждут решительной борьбы с коррупцией, потому что финансовая и экономическая коррупция также заразна и опасна, как и коронавирус. Для того, чтобы смыть коронавирус достаточно мыть руки обычным мылом, однако единственный эффективный способ борьбы с вирусом коррупции — отрубить руку коррупционеру», — сказал глава иранского государства.

При этом Хаменеи выступил в защиту экс-главы судебной системы ИРИ Садека Амоли Лариджани, обвиняемого в коррупции.