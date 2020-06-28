Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Аятолла Хаменеи назвал единственный эффективный способ борьбы с коррупцией

Аятолла Хаменеи назвал единственный эффективный способ борьбы с коррупцией

Аятолла Хаменеи назвал единственный эффективный способ борьбы с коррупцией

Верховный руководитель Ирана аятолла Сейид Али Хаменеи призвал накануне, 27 июня, к решительной борьбе с коррупцией в стране. Соответствующий призыв духовный лидер Исламской Республики озвучил на встрече с представителями судебной системы ИРИ в режиме видеоконференции, передал в субботу иранский англоязычный телеканал Press TV.

«Борьба с коррупцией, достигшая своего пика главным образом в текущий период, должна вестись эффективно, а также в рамках принципов справедливости и без преследования ни в чём не повинных людей», — отметил Хаменеи.

Верховный лидер Ирана сравнил проблему коррупции с борьбой с коронавирусной инфекцией Covid-19.

«Люди ждут решительной борьбы с коррупцией, потому что финансовая и экономическая коррупция также заразна и опасна, как и коронавирус. Для того, чтобы смыть коронавирус достаточно мыть руки обычным мылом, однако единственный эффективный способ борьбы с вирусом коррупции — отрубить руку коррупционеру», — сказал глава иранского государства.

При этом Хаменеи выступил в защиту экс-главы судебной системы ИРИ Садека Амоли Лариджани, обвиняемого в коррупции.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Эксперт объяснил распространение режима самозанятых на 16-летних
Эксперт объяснил распространение режима самозанятых на 16-летних
В США заявили об имперских амбициях Китая
В США заявили об имперских амбициях Китая
Аятолла Хаменеи назвал единственный эффективный способ борьбы с коррупцией
Аятолла Хаменеи назвал единственный эффективный способ борьбы
ВМФ получит АПЛ "Казань" проекта 885М "Ясень" в декабре 2020 года
ВМФ получит АПЛ "Казань" проекта 885М "Ясень" в декабре 2020 года
Для выпускников вузов запущена платформа подбора вакансий
Для выпускников вузов запущена платформа подбора вакансий
У коронавируса нашли "зловещие щупальца"
У коронавируса нашли "зловещие щупальца"
Netflix выпустит сериал по игре Cyberpunk 2077
Netflix выпустит сериал по игре Cyberpunk 2077
ЕР выдвинула Минниханова на выборы главы Татарстана
ЕР выдвинула Минниханова на выборы главы Татарстана
Журналистам закрыли вход в захваченный монастырь на Урале
Журналистам закрыли вход в захваченный монастырь на Урале
Поездки по «единому билету» в Абхазию возобновятся
Поездки по «единому билету» в Абхазию возобновятся
Белый дом усомнился в тайном сотрудничестве России и талибов
Белый дом усомнился в тайном сотрудничестве России и талибов
Названа выгодная альтернатива банковским вкладам
Названа выгодная альтернатива банковским вкладам

Топ на сегодня

Бьюти-дайджест: от посткарантинных тренировок до коллекции макияжа от Мэдди Зиглер
Бьюти-дайджест: от посткарантинных тренировок до коллекции макияжа от
Посольству России в США стали угрожать после публикации NYT об Афганистане
Посольству России в США стали угрожать после публикации NYT
Путин впервые провел переговоры с Макроном по видеосвязи
Путин впервые провел переговоры с Макроном по видеосвязи
Германии придется выбирать между "русской угрозой" и независимостью
Германии придется выбирать между "русской угрозой" и независимостью
Названы знаки зодиака, которые чаще других первыми заканчивают отношения
Названы знаки зодиака, которые чаще других первыми заканчивают

Еще по теме

Духовный лидер Ирана предложил Путину способ по изоляции США?
Лидер Ирана предложил Путину изолировать США
Духовный лидер Ирана назвал США главным врагом своей страны
Иран назвал США своим главным врагом