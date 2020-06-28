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Аналитики спрогнозировали рекордно низкие ставки по ипотеке

Аналитики спрогнозировали рекордно низкие ставки по ипотеке
К концу года средние ставки по ипотеке могут опуститься до исторического минимума.

По оценке аналитиков, банки смогут предлагать заемщикам ипотеку со ставкой ниже семи процентов годовых.


"Средняя ставка по ипотеке действительно может снизиться до семи процентов к концу года, поскольку в новых выдачах будут смешаны низкая льготная часть и чуть более высокая коммерческая ставки", — заявила РБК старший кредитный эксперт агентства Moody’s Ольга Ульянова.

Эксперт считает, что ипотека сейчас интересна как заемщикам, так и кредиторам, но первым не хватает финансов на покупку жилья, поэтому основным предложением на рынке может стать льготная ипотека по программе с господдержкой. По оценке Ульяновой, доля таких кредитов может возрасти до половины от общего объема.


При этом программа льготной ипотеки не распространяется на рынок вторичного жилья, который пользуется спросом у россиян, заметила аналитик. Отмечается, что по итогам первого квартала этого года доля "вторички" в выдачах ипотеки составила около 70 процентов.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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