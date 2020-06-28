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Аномально жаркий июль прогнозируют на Дону

Аномально жаркий июль прогнозируют на Дону

Ведущий синоптик Ростовского гидрометцентра Ольга Чупрова сообщила о том, что в Ростовской области ожидается аномально жаркий июль. По словам специалиста, которые приводит издание RostovGazeta, среднемесячная температура в следующем месяце будет выше нормы.

Что касается осадков, то в июле их будет около или ниже нормы длясередины лета в Ростовской области. Таким образом, дончан ожидает жаркий и сухой месяц. Однако, несколько дней в июле ознаменуются грозами в некоторых района Дона.

Температура в среднем по Ростовской области в июле будет такой:



с 1 по 10 июля: ночью - 17-22 градуса, днем - 27-32 градуса;



с 10 по 20 июля: ночью - 19-24 градусов, днем - 28-33 градуса;



с 20 по 31 июля: ночью - 20-25 градусов, днем - 33-38 градусов.

На востоке области в конце месяца возможно достижение показателей в 40 градусов жары.

Ранее портал Южный Федеральный сообщал о том, как защитить себя от "погодной пилы".

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По материалам: u-f.ru

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