Атака на медцентры Минобороны: фальшивые возмущения либералов

Лидия Мартынова

«Страсти» вокруг эпидемии коронавируса не утихают — стоило инфекции чуть ослабить атаку и начать постепенное отступление, как проснулись российские либералы. Новым объектом для их нападок стали построенные недавно Министерством обороны многофункциональные медицинские центры. Их возводили в кратчайшие сроки для того, чтобы помочь регионам справиться с эпидемией.

Либералам же не нравится, что медцентры строило военное ведомство — они критикуют, что сделано это было без тендера, за бюджетные деньги, да и сам факт появления центров несистемные оппозиционеры считают бесполезным.

На самом же деле, больницы, построенные в разных регионах страны, стали хорошим подспорьем местным властям и еще послужат не только во время эпидемии — они могут быть быстро перепрофилированы под другие врачебные нужды в зависимости от потребностей того или иного региона.

Но это будет потом, когда мировая проблема с Covid-19 будет решена. А пока что именно российские военные медики имеют бесценный опыт борьбы с вирусом — об этом свидетельствуют итоги поездки наших специалистов в Италию, а также на Балканы.

Чем же еще руководствовался Владимир Путин и правительство, поручая важные стройки именно военным? Одним из главных аргументов был богатый опыт главы Минобороны Сергея Шойгу на посту руководителя МЧС. А ситуация с пандемией была самым настоящим ЧП, с которым Россия на фоне других стран справилась весьма достойно.

«Эти медицинские центры как раз берут на себя проблемы здравоохранения не только военнослужащих, но и членов их семей, а также гражданских лиц, которые просто проживают вблизи воинских частей и в самих военных городках. Если раньше тот или иной житель какого-то населенного пункта, гражданский, был вынужден обращаться, ехать куда-то далеко в поликлинику, то сейчас у него наоборот появилась возможность лечиться на месте», — сказал военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

Он выразил недоумение непоследовательностью либералов — сначала они критиковали проблемы в российской медицине, а когда военные строители в кратчайшие сроки возвели новые медцентры, — начали придираться к отсутствию тендеров и т. п.

«Те же либералы критикуют, что у нас в упадке больницы, в целом медицина и прочее. Но как раз работа военных по созданию центров была призвана возродить сферу здравоохранения, создать условия для людей, которые находятся в удаленных местах. Там, где либералы ищут что-то отрицательное, то как раз здесь весьма положительный аспект. Повторюсь, речь зачастую идет о населенных пунктах, где люди не могли получать квалифицированную помощь, а вынуждены были ехать куда-нибудь за три версты», — заявил Перенджиев, входящий в экспертный совет организации «Офицеры России».

Действительно, медцентры были построены не в случайных регионах, а там, где гражданская медицина оказалась наиболее уязвимой и требовала срочной модернизации, подтверждает генерал ФСБ, член Высшего совета Общероссийского движения «Сильная Россия» Александр Михайлов.

По его словам, возводили новые больницы именно военные, потому что это позволяло избежать бюрократических процедур и долгих согласований внутри различных ведомств. В итоге — в целом ряде регионов в кратчайшие сроки появился необходимый коечный фонд, что позволило смягчить ограничительные меры.

«У меня такое ощущение, что у многих сдвинута ориентация в пространстве и времени. Единственное, чем занимаются либералы, — это пытаются найти проблему там, где ее нет. Что касается построенных больниц, то нам они уже давно нужны, потому что мы серьезно подорвали престиж российского здравоохранения, уничтожили большое количество лечебных учреждений. Поэтому все, что сегодня построено, оно будет востребовано.

Это не факт, что мы будем использовать эти больницы для лечения именно инфекционных заболеваний, но то, что сегодня нам необходимо оказывать медицинскую помощь гражданам по широкому спектру заболеваний, — очевидно.

Ну а либералы пусть строят свое, если в состоянии. Пока я не видел ничего, что бы могли построить эти либералы, кроме того, что они рассуждают о бренностях бытия и ошибках государства. Но для того, чтобы об ошибках государства рассуждать, нужно, прежде всего, втянуться в совместное решение проблем. А сидеть на горе и смотреть, как в долине дерутся тигры — много ума не надо», — заявил Михайлов.

Степан Сергеев, политолог