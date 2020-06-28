Автобусы не выйдут на рейс без тахографов

Анастасия Иванова

Транспортные средства категорий М2 и М3 (имеющие более восьми мест для сидения, — прим. ред.), осуществляющие регулярные городские пассажирские перевозки, должны быть оснащены тахографами. Соответствующее постановление Правительства РФ вступает в силу 1 июля.

Тахографы применяются для контроля режима труда и отдыха водителей автобусов в целях безопасности. С 1 июля устройствами обяжут оборудовать все транспортные средства, имеющие более восьми мест для сидения и осуществляющие регулярные городские пассажирские перевозки.