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Автобусы не выйдут на рейс без тахографов

Автобусы не выйдут на рейс без тахографов

Транспортные средства категорий М2 и М3 (имеющие более восьми мест для сидения, — прим. ред.), осуществляющие регулярные городские пассажирские перевозки, должны быть оснащены тахографами. Соответствующее постановление Правительства РФ вступает в силу 1 июля.

Тахографы применяются для контроля режима труда и отдыха водителей автобусов в целях безопасности. С 1 июля устройствами обяжут оборудовать все транспортные средства, имеющие более восьми мест для сидения и осуществляющие регулярные городские пассажирские перевозки.

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По материалам: pnp.ru

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