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Байден призвал отменить приглашение России в G7

Байден призвал отменить приглашение России в G7Джо БайденФото: MARK MAKELA / Reuters

Джо Байден, кандидат от Демократической партии США на предстоящих президентских выборах, призвал не приглашать Россию присоединиться к G7, если информация, опубликованная The New York Times о предположительном взаимодействии Москвы с афганскими боевиками, правдива. С подобным заявлением бывший вице-президент выступил в эфире телеканала NBC.

По словам Байдена, если это правда, то подобное разоблачение шокирует. Он также обвинил президента США Дональда Трампа в том, что он несколько месяцев знал об этом опасном для Вашингтона взаимодействии и не ввел никаких санкций за это грубейшее нарушение международного права.

Ранее Белый дом усомнился в достоверности данных, согласно которым Москва якобы предлагала вознаграждение связанным с террористическим движением «Талибан» (запрещено в России) боевикам за убийство военнослужащих коалиционных сил в Афганистане, в том числе ВС США и Великобритании.

Газета The New York Times со ссылкой на спецслужбы США сообщила, что российская военная разведка тайно предлагала оплатить убийство американских военнослужащих. Таким образом Москва хотела сорвать мирные переговоры США с талибами, говорится в публикации. В России обвинения назвали безосновательными.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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