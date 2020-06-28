Бари Алибасов переехал из наркологической клиники в психиатрическую

Вадим Карасев

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский продюсер Бари Алибасов переехал из наркологической клиники в психиатрическую. Об этом сообщает «Пятый канал».

Шоумена перевели в психиатрическую больницу из-за амнестического синдрома, спровоцированного употреблением алкоголя. Это состояние характеризуется расстройством памяти, при котором пациент помнит, что происходило раньше, но при этом может не запомнить текущие события.

7 июня пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин заявил о его исчезновении. «Это ненормально, чтобы человек пропал на день рождения. Никому не отвечает, ничего, нет никакой связи. Очень загадочно все. Не понимаю, что в принципе случилось», — обеспокоился он.

Горожанкин пояснил, что в четверг, 4 июня, сын Алибасова увез его куда-то на такси. Менеджеру удалось дозвониться до родственника, однако тот лишь заверил, что «все нормально», после чего связь прервалась.

Позднее концертный директор Алибасова Виталий Фроликов заверил, что с шоуменом все в порядке. По его словам, продюсер не появлялся на публике, так как не хотел праздновать свой день рождения. 6 июня ему исполнилось 73 года.