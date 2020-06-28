Белый дом усомнился в тайном сотрудничестве России и талибов

Вадим Карасев

Фото: Patrick Semansky / AP

Белый дом усомнился в достоверности данных, согласно которым Москва якобы предлагала вознаграждение связанным с террористическим движением «Талибан» (запрещено в России) боевикам за убийство военнослужащих коалиционных сил в Афганистане, в том числе ВС США и Великобритании. Об этом говорится в соответствующем заявлении, передает РИА Новости.

Уточняется, что о подобной ситуации не докладывали ни президенту США Дональду Трампу, ни вице-президенту Майку Пенсу. Это могут подтвердить советник по национальной безопасности и начальник штаба, заявили в Белом доме.

Отмечается, что обычно администрация не комментирует предполагаемые данные разведки. Там рассказали, что каждый день от разведки поступают тысячи сообщений, которые подвергаются строгому контролю.

26 июня газета The New York Times со ссылкой на спецслужбы США сообщила, что российская военная разведка тайно предлагала оплатить убийство американских военнослужащих. Таким образом Москва хотела сорвать мирные переговоры США с талибами, говорится в публикации. В России обвинения назвали безосновательными.