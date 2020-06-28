«Болезнь, с которой можно бороться»: Как избавиться от фитофторы и можно ли предотвратить ее появление?

Анастасия Иванова

Уверена каждый сталкивался с такой проблемой как появление фитофторы на растениях. Это паразиты, которые появляются за счет теплой погоды и большого количества воды. Фитофтора губит многие растения и избавиться от нее можно только при соблюдении некоторых правил. Об этих правилах мы поговорим сегодня.

Для того чтобы избавиться от фитофторы, необходимо начинать бороться с ней до ее появления. Если на зеленом овоще появился белый налет, то это уже важный звоночек того, что скоро появится подкожное пятно, которое со временем увеличивается до больших размеров. Как уже было сказано споры грибов появляются от сильной влаги, значит нужно отказаться от полива растений в период дождей. Не забывайте, что в парниках и теплицах повышенная влажность и для предотвращения появления там фитофторы лучше часто проветривать парники и теплицы.

Для любителей томатов появление фитофторы это большая напасть. Паразиты портят овощ еще когда он не успел созреть. Зеленый помидор может испортиться за считанные дни даже не успев созреть. Опытные огородники знают, как избежать этой проблемы, но любители чаще всего опускают руки и даже не стараются спасти свой огород.

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Как спасти рассаду?

Первое, что необходимо сделать в самом начале это высадить саженцы на приличном расстоянии друг от друга. Так растения будут получать больше солнечных лучей и кислорода. При хорошем росте саженцы стоит подвязывать для того чтобы кусты не упали и были крепкими.





Подкормка

Удобрения нужны каждому растению, но большинство подкармливаю только листочки, а корни растений тоже требуют витаминов. Для этого перед высадкой стоит в каждую лунку добавить удобрение в жидком виде примерно по 1 чайной ложке. Удобрение выбирайте такие чтобы в составе не было азота. В начале появления первого урожая азот портит качество плодов.

Рыхление

Главным правилом против появления фитофторы является повреждённое растение. Не стоит окучивать растение, лучше всего немного прорыхлить. Если вы повредите саженец, то через ранки попадет гриб, который с большой скоростью погубит урожай.

Настойки

В хорошую погоду можно опрыскивать растения чесночной настойкой. Этим методом многие пользуются давно и довольно успешно.

В специализированных магазинах есть специальные средства, которые помогают от фитофторы, но чаще всего эти средства плохо влияют на качество плодов из-за своего химического состава. Но все-таки такие химические средства тоже имеют место быть.

Углядеть за большим количеством саженцев сложно, поэтому при обнаружении белого налета стоит обработать солевым раствором все поражённые растения. На десятилитровое ведро понадобится один стакан воды. Обрабатывать лучше в хорошую не дождливую погоду чтобы не смыть раствор с растений. Если дождь все-таки прошел, стоит повторить обработку снова.

Вы должны помнить, что хороший урожай вы сможете получить только приложив к вашему огороду много сил и внимания. Набираясь опыта, с каждым годом вы будете умнее и сможете бороться с фитофторой и другими паразитами без всякого труда.