Бутина рассказала, чем отличаются электоральные процедуры России и США

Вадим Карасев

Законодательство РФ четко регламентирует процедуры голосования и выборов, в то время как в США фактически отсутствует единая законодательная база в этой сфере. Об этом заявила член Общественной палаты (ОП) РФ, член экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в РФ Мария Бутина передает РАПСИ.

"В разных штатах [США] существует разное наказание даже за попытку проголосовать дважды. Но, как правило, оно включает в себя достаточно суровые наказания, и это уголовный срок. Например, в 2012 году в Аризоне гражданин Дэвид Милтон только попытался проголосовать дважды – за это он получил 4575 долларов штрафа и 117 часов общественных работ. Далее 62-летний (никто не посмотрел на возраст) Кристофер Биланс, другой штат, попытка голосования в двух разных штатах – за это он получил почти 2,5 тысячи долларов штрафа и год тюрьмы, который заменили на условный срок, плюс год надзора", - сказала Бутина в воскресенье на пресс-брифинге, посвященном наблюдению за общероссийским голосованием.

Она также рассказала, что в США распространена практика, когда голоса принимаются без документа, удостоверяющего личность, в то время как России такое невозможно

"В 16 штатах от гражданина в принципе не требуют никакой документ, удостоверяющий личность, с фотографией. Достаточно принести, например, счет за услуги ЖКХ с места проживания или выписку из банка. То есть, каким образом в данном случае можно идентифицировать избирателя, остается большим вопросом", - подчеркнула член ОП РФ.



