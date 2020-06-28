Часы ангела на июль 2020 года

Вадим Карасев

Поддержка небес важна, и чтобы ее получить, нужно искренне просить о помощи. В июле 2020 года в часы ангела каждый сможет пообщаться со своим покровителем, попросить у него помощи и не останавливаться в духовном развитии.

Искренние молитвы к ангелу возносят не только для того, чтобы попросить помощи. Простой диалог помогает стать сильнее, противостоять неприятностям и продолжать духовное развитие, обретая гармонию с собой и окружающим миром. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют стараться, чтобы каждое затеянное дело выполнялось быстро и в срок, а помогут в этом правильные числа и высшие силы.

1 июля: в первый день месяца у ангела просят поддержки в делах. К хранителю обращаются с 08:15 до 09:00.

2 июля: в четверг ангелу молятся с 07:35 до 08:22, чтобы обрести защиту от врагов и недоброжелателей.

3 июля: хранителю молятся с 07:11 до 08:02, прося поддержки в личной жизни.

4 июля: в этот день у ангела-хранителя просят защиты для детей и родственников. Молитву возносят с 08:45 до 09:32.

5 июля: с 08:36 до 09:34 у ангела просят обретения мудрости, необходимой для бесконфликтного общения в деловой среде.

6 июля: в понедельник молятся ангелу с 06:42 до 07:33, чтобы успешно завершить неделю и выполнить все, что было запланировано.

7 июля: вторник — время молитв, направленных на обретение душевного равновесия. С ангелом общаются с 09:22 до 10:11.

8 июля: в этот день ангела просят даровать счастье в личной жизни и найти вторую половинку с 10:15 до 10:45.

9 июля: в четверг молитва ангелу, вознесенная с 10:45 до 11:34, поможет справиться со сложными вопросами и разрешить проблемы без особых усилий.

10 июля: справиться со сложностью выбора поможет ангел. С 10:11 до 10:57 у него просят дать знак.

11 июля: в субботу ангелу молятся с 10:12 до 10:52, чтобы он защитил от неприятностей и помог обойти ловушки судьбы.

12 июля: в этот день у ангела просят защиты для своего жилища. Ему молятся с 10:10 до 11:05, чтобы никто не мог сглазить или навести порчу.

13 июля: справиться со страхами и больше не попадать во власть кошмарных сновидений поможет молитва, обращенная к ангелу с 16:45 до 17:32.

14 июля: тем, кто отправляется в путешествие или дальнюю дорогу, стоит призвать на помощь ангела. Молитва, вознесенная с 06:42 до 07:35, поможет обрести крепкую защиту от любых неприятностей.

15 июля: с 08:55 до 09:42 у ангела просят помощи в обучении. Искренняя молитва поможет быстро и без усилий сдать экзамены.

16 июля: с 11:02 до 11:52 у ангела просят отвести взгляды манипуляторов и врагов, чтобы те не мешали воплощать в жизнь важные планы и идеи.

17 июля: с 15:15 до 16:03 ангелу молятся, чтобы справиться со стрессом и тревогами, мешающими активной и счастливой жизни.

18 июля: в этот день ангел поможет исполнить мечту, если попросить его о поддержке с 12:15 до 12:43.

19 июля: молитву ангелу-хранителю возносят с 06:15 до 07:10, чтобы укрепиться в вере и противостоять дьявольским проискам.

20 июля: в понедельник ангелу молятся с 07:25 до 08:25, чтобы он защитил от всякого зла и не дал свершиться ничему дурному.

21 июля: молитву возносят с 10:15 до 11:03, чтобы попросить у ангела помощи в выборе дальнейшего пути.

22 июля: справиться с недугами поможет поддержка ангела. Его просят о помощи с 08:16 до 09:10.

23 июля: в четверг с 10:42 до 11:35 у ангела просят прощения за невольные проступки и общаются с ним, чтобы обрести внутреннюю гармонию.

24 июля: с 10:10 до 10:55 у ангела просят поддержки при переезде и смене жилища в целом. Искренняя молитва оградит от неурядиц, а поддержка ангела убережет от неверных решений.

25 июля: оставить в прошлом дурные привычки поможет ангел-хранитель. Попросить его о помощи можно с 10:33 до 11:32.

26 июля: с 14:13 до 14:53 у ангела просят помощи в решении финансовых вопросов.

27 июля: защититься от сглаза, порчи и дурного влияния поможет ангел-хранитель. К нему взывают с 16:45 до 17:35.

28 июля: молитва, обращенная к ангелу с 15:32 до 16:23, укрепит в вере и поможет справиться со сложными делами.

29 июля: привлечь в жизнь удачу поможет ангел, которому молятся в среду с 10:02 до 11:02.

30 июля: в этот день ангела просят помочь в воспитании детей. Молитву возносят с 07:45 до 08:35.

31 июля: в последний день июля с 15:16 до 16:15 ангела благодарят о поддержке и рассказывают ему о своих успехах.