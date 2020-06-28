ЦИК сообщил о DDoS-атаках из-за рубежа на сайт Конституция2020.рф
Сегодня, 19:24 Алексей Вольцев
Фиксируются DDoS-атаки на сайт Конституция2020.рф, сообщается в телеграм-канале ЦИК.
"С самого утра фиксируются DDoS-атаки на сайт Конституция2020.рф. Предположительно, из Великобритании и Сингапура", — говорится в сообщении.
В первый день голосования по поправкам сообщалось о DDoS-атаке на сайт ЦИК.
Сайт Конституция2020.рф содержит информацию о поправках в Конституцию и об общероссийском голосовании.
По материалам: ria.ru