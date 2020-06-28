Действующий президент Исландии Йоханнессон избран на второй срок

Алексей Вольцев

На президентских выборах в Исландии победил действующий президент Гудни Йоханнессон, набрав 92,2 процента голосов избирателей. Об этом в воскресенье сообщает РИА «Новости».

Выборы прошли в Исландии 27 июня, в них участвовали 168821 жителей страны. Явка составила 66,9 процента, свидетельствуют результаты подсчета голосов, опубликованные исландской телерадиокомпанией RÚV.

52-летний Йоханнессон не принадлежит ни к какой партии и до выборов считался абсолютным фаворитом. Конкуренцию ему составил бизнесмен и политик Гудмундур Франклин Йонссон, которого поддержали 7,8 процента избирателей.

Йоханнессон — историк по образованию, в университете он изучал русский и немецкий языки. Впервые Йоханнессон возглавил Исландию в 2016 году в возрасте 48 лет, став самым молодым президентом в истории страны. До своего избрания он преподавал историю в Исландском университете.