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Денежный лунный календарь на июль 2020 года

Денежный лунный календарь на июль 2020 года

Финансовая сторона жизни для многих людей является наиболее важной. Лунный календарь поможет правильно спланировать дела и покупки, чтобы не потратить лишнего и увеличить доходы.


Чтобы деньги в июле текли к вам рекой, старайтесь избавляться от негативных мыслей и сомнений. В работе и бизнесе они будут особенно деструктивными и лишь приведут к образованию новых проблем.

1 июля: первый день июля пройдет в Знаке Скорпиона, а это значит, что его лучше посвятить планированию покупок и финансовых дел. Это прекрасный день для возврата долгов и решения организационных вопросов на работе.

2,3 июля: рост Луны продолжится, но уже в Знаке Стрельца. Это два самых благоприятных дня в первой половине месяца. Они отлично подходят для творческой детальности, а также для покупки чего-то грандиозного и очень важного.

4, 5, 6 июля: 4 число — последний день роста Луны в Козероге. Стихия Земли и активность Луны категорически не подходят для трат. 5 июля — Полнолуние в том же Знаке. Это очень опасный день для любых трат, а также для смены обстановки. 6 число — очень благоприятное время для работы и дорогостоящих покупок, так как Луна в Козероге уже начнет убывать.

7, 8 июля: в эти дни лучше не отправляться в командировки. Убывающая Луна и Водолей — не самая лучшая команда для финансовой активности. Лучше всего будет в эти дни заняться творческой работой, деловыми встречами.


9, 10 июля: убывающая Луна в Рыбах — хорошее сочетание. Стихия Воды поможет вам направить свою энергию в нужное русло. Можно смело обновлять гардероб, делать новую прическу, покупать билеты на поезд или самолет.

11, 12 и 13 июля: эти три дня лучше не посвящать походам по магазинам, так как Луна будет убывать в Овне. Это сделает людей менее осмотрительными, поэтому в случае совершения вынужденных покупок лучше пользоваться советами близких.

14, 15 июля: в эти два дня лучше пользоваться заговорами от злых людей, так как от окружающих может исходить негатив. С другой стороны, пока Луна убывает в Тельце, идеально совершать дорогостоящие приобретения, тратить деньги на образование.

16, 17, 18 июля: три дня убывающей Луны в Близнецах можно использовать как время для планирования будущих трат. В эти дни можно также договориться о выгодном обмене товаров.

19, 20 июля: 19 число — последний день убывания Луны в Раке. Это прекрасное время как для работы, так и для покупок и развлечений. 20 июля — Новолуние в Раке. В этот день лучше не тратить больше, чем нужно.

21, 22 июля: первые два дня растущей Луны пройдут во Льве. Это прекрасное время для того, чтобы потратить деньги на получение знаний. Можно также будет вкладывать деньги в новый бизнес, оформлять кредиты.


23, 24 июля: Дева и растущая Луна сочетаются не лучшим образом. Деньги в эти два дня лучше не тратить, зато можно можно упорно трудиться для повышения прибыли.

25, 26 июля: рост Луны в Весах — лучшее время для творческой деятельности и покупки украшений для дома. Желательно избегать бессмысленных прогулок по магазинам и совершать необходимые заказы в интернете.

27, 28 июля: Скорпион и растущая Луна — не лучшая команда для финансовой активности. Стихия Воды заставит вас принимать неверные решения, поэтому эксперты сайта dailyhoro.ru советуют остерегаться лишних трат.

29, 30 и 31 июля: последние три дня месяца пройдут под эгидой Стрельца. Это прекрасные дни для покупки подарков близким. Можно также потратиться на необычное свидание или на путешествие.

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По материалам: dailyhoro.ru

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