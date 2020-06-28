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Дети и кибермошенничество — как сохранить деньги

Дети и кибермошенничество — как сохранить деньги
Подростки летом гораздо свободнее и много времени проводят в интернете. Этим пользуются мошенники, чтобы выманить деньги и получить данные их родителей.

Чтобы этого избежать, необходимо научить детей критически относиться к любой информации, особенно к "заманчивым" предложениям – быстрому выигрышу, огромным скидкам, низким ценам.

Первый и самый частый прием мошенников – взломать личную страницу в социальных сетях и под различными предлогами выманивать деньги у друзей, сообщается на информационном портале Свердловской области.

# Россия
По материалам: ria.ru

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