Дети и кибермошенничество — как сохранить деньги
Сегодня, 08:12 Алексей Вольцев
Подростки летом гораздо свободнее и много времени проводят в интернете. Этим пользуются мошенники, чтобы выманить деньги и получить данные их родителей.
Чтобы этого избежать, необходимо научить детей критически относиться к любой информации, особенно к "заманчивым" предложениям – быстрому выигрышу, огромным скидкам, низким ценам.
Первый и самый частый прием мошенников – взломать личную страницу в социальных сетях и под различными предлогами выманивать деньги у друзей, сообщается на информационном портале Свердловской области.
По материалам: ria.ru