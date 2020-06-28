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Детский омбудсмен оценила дело оправданного за изнасилование дочери россиянина

Детский омбудсмен оценила дело оправданного за изнасилование дочери россиянинаФото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова держит на контроле историю из Татарстана, где местного жителя оправдали по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении его дочери. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

По мнению Кузнецовой, в ситуации необходимо разобраться «тщательнейшим образом»: речь идет о защите прав ребенка в возрасте полутора лет, который даже не может рассказать, что с ним произошло. Детский омбудсмен намерена держать эту историю на контроле до ее полного разрешения.

Для защиты прав и интересов девочки уже задействован уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, который провел все необходимые переговоры и сделал запросы.

Между тем, как сообщал ранее старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев, надзорное ведомство уже обжаловало приговор Бугульминского районного суда, оправдавшего местного жителя по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении полуторагодовалой дочери.

Об оправдательном приговоре 27-летнему жителю Бугульмы сообщалось 26 июня. После оглашения приговора подсудимого освободили из-под стражи в зале суда. В ходе процесса он признался в совершении преступления.

Подсудимый объяснил, что был сильно разозлен из-за ссоры с женой и таким способом сорвал зло на ребенке. «Просто психанул», — говорил обвиняемый. В итоге суд посчитал, что раз желания удовлетворить сексуальные потребности у подсудимого не было, то и состава преступления в его действиях нет.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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