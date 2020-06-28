Для выпускников вузов запущена платформа подбора вакансий

Вадим Карасев

Платформа "Россия - страна возможностей" представила сервис с вакансиями и стажировками для выпускников вузов всей страны, на котором размещено более 100 000 вакансий.

На сайте можно подобрать подходящую работу по географии или желаемой сфере деятельности, к тому же возможен поиск и по названиям вакансии или конкретной компании-работодателя. На сайте также есть фильтр по предложениям работодателей, который позволяет выбрать не только вакансии за полный день, но и найти удаленную работу или вакансии с гибким графиком. Доступны также стажировки и волонтерские позиции.

"На портале размещена подборка стажировок и вакансий для выпускников всей страны. Мы отобрали более 100 000 подходящих вакансий для тех, у кого еще мало или совсем нет опыта работы. Дизайн страниц сделан максимально удобным для выпускников, а содержание дополнено карьерными советами в текстовом и видеоформате. Мы надеемся, что платформа поможет ребятам найти вакансии мечты и устроиться на интересную работу", - отметил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Платформа подбора вакансий запущена на сайте проекта "Время карьеры" совместно с Минобрнауки России, Уральским федеральным университетом и сервисом hh.ru.

Помимо этого, на сайте АНО "Россия - страна возможностей" публикуется серия специальных материалов с советами, наставлениями и возможностями крупных компаний. Организаторами Всероссийского студенческого онлайн-выпускного выступают Министерство науки и высшего образования РФ, АНО "Россия – страна возможностей" и Российский союз ректоров.