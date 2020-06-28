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Доклад CMF: В китайской экономике наметилось устойчивое восстановление

Доклад CMF: В китайской экономике наметилось устойчивое восстановление
Китайская экономика демонстрирует признаки достаточно сильного и устойчивого восстановления, ее рост ожидается во втором и последующих кварталах, отмечается в докладе аналитической структуры - Китайского макроэкономического форума (CMF) .

Китайский макроэкономический форум сообщил в своем докладе, что экономика Китая, как ожидается, вырастет на 2,5% процента, 6,5 и 7,5% в годовом исчислении во втором, третьем и четвертом кварталах 2020 года соответственно.

По завершении начального этапа восстановления экономики в стране наступит следующая стадия, связанная с расширением спроса и восстановлением экономических циклов, говорится в докладе аналитического центра.

В качестве одной из первых экономик, в основном сдержавших эпидемию и перезапускающих экономику, восстановление и укрепление Китаем своей экономической базы имеет большое значение для мировой экономики, - отмечается в докладе.

В 2020 году ежегодный рост ВВП Китая, вероятно, достигнет около 3%, указали в аналитической структуре, ссылаясь на поддержку со стороны государственных политических установок и нового раунда реформ.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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