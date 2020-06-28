Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Доктор Мясников разрешил россиянам селедку по субботам

Доктор Мясников разрешил россиянам селедку по субботамФото: Владимир Песня / РИА Новости

Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный зрителям телеканала «Россия 1» как доктор Мясников, призвал гипертоников исключить из рациона все соленые продукты, кроме селедки по субботам. Его слова приводятся на сайте Вести.Ru.

Врач отметил, что людям, страдающим от высокого кровяного давления, следует отказаться от любых соленых продуктов: рыбы, супов, колбас и других. Россиянам позволили лишь одно послабление: «Давайте селедочку оставим на один раз — по субботам!», — согласился врач.

Включить в рацион, по мнению доктора, стоит больше бобовых, свежих морепродуктов, ягод, зеленых овощей, а также сухофруктов, в которых содержится много калия. Совет, как заявил Мясников, актуален и тем, у кого нет проблем с давлением. В противном случае они рискуют также пополнить ряды гипертоников.

Ранее доктор Мясников рассказал о вреде «слишком здорового» образа жизни и рассмотрел фанатизм на примере расстройств пищевого поведения: анорексии, булимии и нервной орторексии. Последний вид расстройства появился недавно на фоне роста популярности здорового образа жизни. «Человек в погоне за здоровым питанием начинает настолько фанатеть этим, что нарушает все принципы здорового питания. Он думает, чем меньше калорий, чем больше полезных продуктов, тем лучше, забывая о том, что в природе самое главное — это сбалансированность питания», — объяснил доктор.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

ЦИК сообщил о DDoS-атаках из-за рубежа на сайт Конституция2020.рф
ЦИК сообщил о DDoS-атаках из-за рубежа на сайт Конституция2020.рф
Marvel обвинили в расизме
Marvel обвинили в расизме
Военный эксперт раскрыл подробности полета "роем" в боевой авиации
Военный эксперт раскрыл подробности полета "роем" в боевой авиации
Доктор Мясников разрешил россиянам селедку по субботам
Доктор Мясников разрешил россиянам селедку по субботам
"Россияне должны получать качественную и доступную медпомощь": Рошаль принял участие в голосовании
"Россияне должны получать качественную и доступную медпомощь": Рошаль
Платья-рубашки, джинсы со смайликами и лен: смотрим новые летние лукбуки
Платья-рубашки, джинсы со смайликами и лен: смотрим новые летние
Трамп отреагировал на статью о тайном сотрудничестве России и талибов
Трамп отреагировал на статью о тайном сотрудничестве России и талибов
Доклад CMF: В китайской экономике наметилось устойчивое восстановление
Доклад CMF: В китайской экономике наметилось устойчивое восстановление
Лунный день сегодня 28 июня 2020 года
Лунный день сегодня 28 июня 2020 года
Трамп назвал причину исключения России из G8
Трамп назвал причину исключения России из G8
В Красноярском крае бульдозер «Норникеля» раздавил машину полиции
В Красноярском крае бульдозер «Норникеля» раздавил машину полиции
Действующий президент Исландии избран на второй срок
Действующий президент Исландии избран на второй срок

Топ на сегодня

Наука, коммерция и Covid-19: скороспелая вакцина страшней коронавируса
Наука, коммерция и Covid-19: скороспелая вакцина страшней коронавируса
"Разводится из-за другого": Полину Гагарину заподозрили в романе с продюсером
"Разводится из-за другого": Полину Гагарину заподозрили в романе с
Явка на электронное голосование по Конституции достигла 75 процентов
Явка на электронное голосование по Конституции достигла 75 процентов
В США заявили об имперских амбициях Китая
В США заявили об имперских амбициях Китая
Фанаты Бейонсе осудили Бритни Спирс за то, что она назвала себя королевой
Фанаты Бейонсе осудили Бритни Спирс за то, что она назвала себя

Еще по теме

Доктор Мясников рассказал о вреде «слишком здорового» образа жизни
Доктор Мясников перечислил опасные лекарства
У доктора Мясникова появится новая программа на телевидении
Доктор Мясников сообщил о нападениях на пациентов с коронавирусом в больницах