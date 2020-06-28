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Донецк полностью приостановил пропуск граждан через линию разграничения

Донецк полностью приостановил пропуск граждан через линию разграничения

Маргарита ЛЕВАНОВА, «ФАКТЫ»

Главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин издал «указ», в котором сказано, что «Донецкая народная республика приостановила перемещение жителей через единственный работающий в настоящее время КППВ на линии разграничения в поселке Еленовка». «Указ» опубликован на официальном сайте Пушилина. В тексте сказано, что въезд и выезд граждан будет полностью приостановлен с 00:00 28 июня 2020 года.

Свое решение «власти ДНР» мотивируют тем, что в Украине резко ухудшилась эпидемиологическая ситуация.

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Пункт пропуска в Еленовке был открыт 22 июня на выезд из «ДНР», а 25 июня — на въезд после почти трехмесячного перерыва из-за карантина.

Сепаратистские СМИ сообщают, что на территории «ДНР» в настоящее время подтверждено 1117 случаев заболевания коронавирусом: выздоровели 330 человек, на лечении 117, умерли 70.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Пушилин запретил выезд за пределы временно оккупированных территорий не только «руководству органов власти» разных уровней и их замам, но и прочим «должностным лицам».

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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