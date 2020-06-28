ЕР выдвинула Минниханова на выборы главы Татарстана

Лидия Мартынова

Татарстанское региональное отделение партии "Единая Россия" выдвинуло президента республики Рустама Минниханова кандидатом на должность главы республики на предстоящих осенью выборах, передает корреспондент РИА Новости.

"Большинством голосов делегатов конференции Минниханов Рустам Нургалиевич выдвинут кандидатом на должность президента Республики Татарстан", - сказала председатель счетной комиссии конференции отделения по результатам тайного голосования.