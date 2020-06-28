Есть селедку по субботам разрешил доктор Мясников

Вадим Карасев

Известный российский врач Александр Мясников, более известный российскому телезрителю, как доктор Мясников, дал рекомендации, как питаться гипертоникам. В частности, он посоветовал исключить из рациона все соленые продукты.

Соленая рыба, консервы, колбасы - от таких продуктов лучше отказаться, уверен доктор Мясников. Более того, он предложил еще один радикальный способ решения проблем со здоровьем для гипертоников - спрятать солонки в доме. Однако, люди с гипертонической болезнью один раз в неделю могут себе позволить селедку.





Отказавшись от употребления соленых продуктов, восполнить недостаток калия в организме доктор Мясников посоветовал при помощи бобовых, ягод, зеленых овощей и сухофруктов. Причем, как отметил специалист, придерживаться этих рекомендаций стоит и тем, кто не имеет проблем с давлением.





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