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Есть селедку по субботам разрешил доктор Мясников

Есть селедку по субботам разрешил доктор Мясников

Известный российский врач Александр Мясников, более известный российскому телезрителю, как доктор Мясников, дал рекомендации, как питаться гипертоникам. В частности, он посоветовал исключить из рациона все соленые продукты.

Соленая рыба, консервы, колбасы - от таких продуктов лучше отказаться, уверен доктор Мясников. Более того, он предложил еще один радикальный способ решения проблем со здоровьем для гипертоников - спрятать солонки в доме. Однако, люди с гипертонической болезнью один раз в неделю могут себе позволить селедку.


Отказавшись от употребления соленых продуктов, восполнить недостаток калия в организме доктор Мясников посоветовал при помощи бобовых, ягод, зеленых овощей и сухофруктов. Причем, как отметил специалист, придерживаться этих рекомендаций стоит и тем, кто не имеет проблем с давлением.


ПРИ ПРОБЛЕМАХ СО ЗДОРОВЬЕМ ОБРАЩАЙТЕСЬ К СПЕЦИАЛИСТУ, НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ САМОЛЕЧЕНИЕМ!

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По материалам: u-f.ru

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