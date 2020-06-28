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Фанаты Бейонсе осудили Бритни Спирс за то, что она назвала себя королевой

Фанаты Бейонсе осудили Бритни Спирс за то, что она назвала себя королевой
Поклонники Бейонсе осудили Бритни Спирс после того, как певица опубликовала в инстаграме рисунок пчелы с короной и назвала себя "Queen B" ("Королева Би"), сообщает ET Canada.


"Обращаюсь ко всем фанатам, которые называют меня "Королевой Би". Уверена, что так будет точнее", — подписала Спирс изображение.

В конце поста поп-певица поставила смеющийся смайлик,, намекнув на то, что это шутка и игра слов. Все-таки на английском буква "b" ("би") и слово "пчела" ("bee") звучат практически одинаково. Но поклонники Бейонсе не обратили на это внимания — юмора никто не понял.


считает, что звание Королева Би можно оставить Бритни Спирс, а Бейонсе станет Королевой Бей (Queen Bey).
# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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