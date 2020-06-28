Фанаты Бейонсе осудили Бритни Спирс за то, что она назвала себя королевой

Влада Некрасова

Поклонники Бейонсе осудили Бритни Спирс после того, как певица опубликовала в инстаграме рисунок пчелы с короной и назвала себя "Queen B" ("Королева Би"), сообщает ET Canada.





"Обращаюсь ко всем фанатам, которые называют меня "Королевой Би". Уверена, что так будет точнее", — подписала Спирс изображение.

В конце поста поп-певица поставила смеющийся смайлик,, намекнув на то, что это шутка и игра слов. Все-таки на английском буква "b" ("би") и слово "пчела" ("bee") звучат практически одинаково. Но поклонники Бейонсе не обратили на это внимания — юмора никто не понял.

считает, что звание Королева Би можно оставить Бритни Спирс, а Бейонсе станет Королевой Бей (Queen Bey).