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Forbes объяснил бессмысленность санкций против "Северного потока — 2"

Forbes объяснил бессмысленность санкций против "Северного потока — 2"
Санкционное давление со стороны США вряд ли остановит проект "Северный поток — 2", строительство которого "основательно продвинулось". Такое мнение на страницах журнала Forbes высказал колумнист Кеннет Рапоза.

Журналист отметил, что в последнее время американские конгрессмены вновь развернули активную деятельность, связанную с экономическими ограничениями против газопровода. Так, в начале июня в сенат США внесли законопроект, предлагающий вводить санкции против компаний, которые предоставляют услуги андеррайтинга, страхования и перестрахования для судов, работающих на трубопроводе. А на этой неделе члены конгресса представили на рассмотрение палаты представителей новый проект — снова против строящейся магистрали.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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