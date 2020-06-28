Forbes объяснил бессмысленность санкций против "Северного потока — 2"

Алексей Вольцев

Санкционное давление со стороны США вряд ли остановит проект "Северный поток — 2", строительство которого "основательно продвинулось". Такое мнение на страницах журнала Forbes высказал колумнист Кеннет Рапоза.

Журналист отметил, что в последнее время американские конгрессмены вновь развернули активную деятельность, связанную с экономическими ограничениями против газопровода. Так, в начале июня в сенат США внесли законопроект, предлагающий вводить санкции против компаний, которые предоставляют услуги андеррайтинга, страхования и перестрахования для судов, работающих на трубопроводе. А на этой неделе члены конгресса представили на рассмотрение палаты представителей новый проект — снова против строящейся магистрали.