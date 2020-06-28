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Французские фирмы отказываются от «белой» косметики и шоколадного печенья

Французские фирмы отказываются от «белой» косметики и шоколадного печенья

Французская косметическая корпорация L’Oreal объявила, что в рамках борьбы с расизмом перестает использовать слова «белый», «отбеливающий» и даже «ясный» на упаковке своей продукции.

Как известно, кампания по удалению «нетолерантных» брендов и слов началась после смерти чернокожего рецидивиста Джорджа Флойда и масштабных беспорядков в США. В коммюнике, опубликованном накануне, парижское руководство L’Oreal объявило, что крема для кожи больше не будут иметь таких слов, как «белый, отбеливающий или ясный».

Кроме того, стало известно, что французское шоколадное печенье «Pepito» находится под угрозой снятия с продаж из-за рисунка мексиканца на упаковке. Этот персонаж, взятый из комикса, подвергся критике как «неблагоприятная карикатура». Ещё пример подобной коммерческой абсурдизации: французское отделение англо-голландской фирмы Uniliver изменило название осветляющего крема и взяло на себя обязательство не использовать слово «ясный», поскольку «бренд обязуется хвалить все оттенки кожи».

Напомним, ранее американская компания Mars объявила, что работает над изменением дизайна продуктов питания под брендом Oncle Ben’s, на котором изображен портрет чернокожего «дядюшки». Юристы таких компаний, превентивно зачищающие «неправильные» бренды, опасаются бойкотов или судебных исков от приверженцев движения Black Lives Matter.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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