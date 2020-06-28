Глава МИД Германии призвал улучшить отношения Берлина и Вашингтона

Алексей Вольцев

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что существует срочная потребность в действиях для улучшения отношений между Берлином и Вашингтоном, которые сейчас не соответствуют запросам двух стран.

"Трансатлантические отношения чрезвычайно важны, они остаются важными, и мы также работаем над тем, чтобы у них было будущее. Однако в том виде, в каком они сейчас, они больше не отвечают требованиям, которые к ним предъявляют обе стороны", - заявил Маас в интервью агентству dpa, отметив, что существует "срочная потребность в действиях".

При этом он подчеркнул, что не следует полагать, будто отношения двух стран улучшатся в случае ухода действующего президента США Дональда Трампа с поста главы государства. "Тот, кто считает, что с президентом от Демократической партии в трансатлантическом партнерстве все снова будет как раньше, недооценивает структурные изменения", - отметил глава МИД ФРГ.

Германии Ангела Меркель в интервью британскому изданию Guardian призвала подумать о мире без лидерства США.