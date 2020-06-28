Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 29 июня по 5 июля 2020 года

Вадим Карасев

Василиса Володина — популярная телеведущая и астролог, которая всегда дает важные советы на очередную неделю. Они помогут вам обойти препятствия и неурядицы стороной.

Эта неделя будет достаточно спокойной и размеренной, но не стоит забывать о подводных камнях, которые порой видны не сразу. На стыке июня и июля препятствий будет немало, так что лучше приготовиться к неприятным сюрпризам. Самое главное сейчас — научиться управлять эмоциями, что для некоторых Знаков является далеко не самой простой задачей.

Овен

Овнам 29 июня и 1 июля может быть непросто в достижении своих целей, потому что звезды с планетами будут в эти дни в диссонансе. Это отразится на удаче Овнов и на их настроении. В эти дни полезно будет пользоваться быстрыми шепотками на удачу, особенно если возникнут внезапные проблемы. Полезно будет не унывать и верить в себя.

На неделе очень хорошо будут проходить духовные практики. Можно углубиться в свои мысли, чтобы понять, где изъян в мировосприятии. В отношениях с людьми Овнам желательно быть проще и спокойнее, чтобы не нарушить баланс любви и дружбы. Самые благоприятные дни — пятница и суббота.

Телец

Сфера любви станет для Тельцов самой главной. Советы фэн-шуй в этом направлении стоит воспринимать максимально серьезно, чтобы настроить свою энергетику на нужный лад. Неделя будет благоприятной для всех, кто уже состоит в отношениях. Звезды помогут Тельцам сгладить острые углы и насладиться совместными делами на выходных.

Всем, кто в поисках, желательно сфокусироваться на чем-то другом, например, на работе. Это время высокой производительности для одиноких Тельцов. Им не нужно отвлекаться на семью и вторую половинку, поэтому они могут преуспеть в делах финансового характера. В последние три дня недели стоит активизироваться в социальных сетях — там можно будет найти любовь.

Близнецы

30 июня и 1 июля — самые неблагоприятные дни этой недели. Уже с самого утра в эти дни все может начать валиться из рук, ничего не будет получаться в делах и в работе. Чтобы нейтрализовать негативную энергетику звезд, нужно лишь собраться и воспользоваться короткими заговорами на успех. Размеренность и отсутствие тревожности в сердце помогут преодолеть любые преграды.

Конец недели будет очень благоприятным — можно как следует потрудиться дома, чтобы навести порядок и избавиться от лишних вещей. Это будет идеальное время для смены обстановки и окружения — поездок, совершения покупок. Также полезными станут изменения во внешности: стоит записаться к парикмахеру, сделать маникюр и присмотреть новый гардероб.

Рак

Звезды и планеты будут странно влиять на Раков, однако это может пойти им на пользу. Вполне возможно, что эти странности помогут им преуспеть в творчестве и обострят их интуицию. Вместе с тем звезды могут обострить негативные привычки Раков. Им придется побороться с собой и сказать себе твердое «нет».

Неделя прекрасно подходит для работы в уединении и размеренного труда. Новые отношения не стоит форсировать, требуя от понравившегося человека слишком многого. Можно предоставить бразды правления второй половинке. Также на этой неделе не стоит забывать и про свои прямые обязанности по дому, про своевременную оплату счетов, кредитов, избавление от долгов.

Лев

У Львов начинается очень продуктивное время, в которое они смогут сделать гораздо больше, чем обычно. У них будет больше сил, терпения, мотивации. Звезды также помогут им повысить уверенность и оптимизм. В делах и на работе Львов ожидают большие успехи, особенно если работа связана с общением с людьми или с привлечением новых клиентов.

В любви лучше быть осторожнее. Львам стоит проверять совместимость с новым человеком, прежде чем признаваться в симпатии и любви. Возможно появление сильной влюбленности, за которой на поверку не окажется ничего, кроме страсти и бурных эмоций. Гораздо важнее найти человека, с которым получается быть собой.

Дева

На этой неделе будет немало дней, которые могут начинаться с негативной ноты. В связи с этим представителям данного Знака стоит пользоваться позитивными установками на каждый день. Это поможет им привлечь больше удачи и оптимизма в свою жизнь. Начав даже самый непростой день с позитивной ноты, можно обеспечить себя большой удачей.

Финансовая и любовная сферы будут хорошо ладить друг с другом, поэтому можно планировать на один день важные встречи и романтические свидания или семейные посиделки. Стоит всегда помнить, что нет ничего невозможного, если человек преисполнен желания стать лучше и удачливее. Девам нужно окружать себя теми, кто в них верит.

Весы

У Весов на работе и в бизнесе в первые дни недели могут начаться проблемы, сопровождающиеся потерей энтузиазма. Заговоры от проблем и неприятностей на работе помогут остаться на плаву и сохранить продуктивность на приемлемом уровне. Стоит опасаться людей с негативным настроением и всех, кто выражает открыто свои сомнения.

Очень важно научиться говорить «нет», так как некоторые люди могут начать пользоваться добротой Весов. На выходных Весам потребуются тишина и покой, смена обстановки. Если продолжать думать о делах и брать работу на дом, можно перегореть. Звезды повысят обаяние и харизму этих людей, поэтому они станут более успешными в любви.

Скорпион

Эта неделя будет очень яркой и позитивной для Скорпионов. Звезды и планеты помогут им проявить себя с лучшей стороны во всех сферах жизни. Ночные светила помогут этим людям показать окружающему миру свои главные достоинства. Желательно уметь переключаться между рабочим и домашним режимами, не принося домой свои рабочие проблемы.

В такие периоды можно без особых проблем угнаться за двумя зайцами одновременно — преуспеть и в любви, и в делах одновременно. Важно лишь заранее спланировать все эти дела, чтобы хватало сил и времени. На всякий случай лучше заранее разработать план «Б». Домашними хлопотами можно заняться в любое время, главное, чтобы было желание.

Стрелец

В сфере любви Стрельцам стоит быть предельно аккуратными. Речь идет не только о тех, кто находится в поиске, но и о тех, кто уже в отношениях или имеет семью. Нужно быть предельно внимательными, добрыми и отзывчивыми. Это понравится как новоиспеченной второй половинке, так и человеку, с которым Стрелец живет много лет. Не стоит забывать о проверке любовной совместимости в случае бурного развития романа.

Если возникнут проблемы на работе, то сменить обстановку и поднять настроение поможет шопинг. Многие проблемы решатся сами собой, ведь звезды и планеты сейчас в благоприятном положении.

Козерог

Козерогам стоит быть осторожнее в отношениях с очень ревнивыми людьми: звезды могут спровоцировать их на очередной приступ ревности. Это негативно скажется на доверии. Главное в такие минуты — не отвечать грубостью на грубость. Нужно оставаться спокойными и стараться не ставить второй половинке ультиматумов.

На работе стоит опасаться слухов и сплетен. Важно полагаться лишь на самих себя и обращать пристальное внимание лишь на факты. Равнодушие к проблемам может обернуться коллапсом и большими финансовыми убытками. Всем, кто работает физически или находится в постоянных разъездах, стоит не забывать про отдых и осторожность.

Водолей

Это идеальное время для творческой деятельности, торговли и обмена опытом. Не стоит провоцировать клиентов или коллег на негатив — стоит быть добрыми и отзывчивыми со всеми, так Водолеям удастся нажить себе новых друзей, а не врагов. Звезды помогут Водолеям активизировать их скрытые возможности, повысят продуктивность и обострят интуицию.

В любви Водолеев ждет большая удача. Особенно это касается тех, кто пока находится на стадии поисков. Это идеальное время для флирта и знакомств. В отношениях с окружающими в целом не стоит вести себя вызывающе и провоцировать людей на негатив. Это может неприятно аукнуться уже в ближайшие дни или недели.

Рыбы

Рыбам стоит быть осторожнее в отношениях, если они влюблены в человека одного из пяти самых ревнивых Знаков Зодиака. На этой неделе может случиться вспышка ревности, которая испортит настроение всем вокруг. Если не обращать на это особого внимания, все останется в пределах нормы.

Что касается работы, то Рыбам стоит сфокусироваться на том, что уже нет возможности откладывать на потом. Также полезно будет заняться ликвидацией задолженностей. Звезды говорят, что в конце трудовой недели Рыб могут ожидать приятные внеплановые изменения. Очень важно не упускать деталей и быть в курсе всего происходящего.