И здесь опередили. Саакашвили вновь признал отставание Украины от РФ

Лидия Мартынова

. Россия обогнала Украину в дерегуляции экономики, считает глава исполкома украинского национального совета реформ, экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. С таким заявлением он выступил в ходе разговора с владельцем компании UBC Group Игорем Гуменным, видео опубликовано на канале политика.

"Вы упоминали Россию. Я посмотрел, меня это реально очень расстраивает. По дерегуляции (экономики – ред.) Россия ушла далеко-далеко вперед Украины… Выступает российский чиновник и говорит: "Мы не можем деньгами помочь бизнесу, но мы можем тем, что облегчим бремя вот это". Это как раз то, что я утверждаю здесь, но почему-то не слышу риторики украинских чиновников. Что, россияне должны нас (украинцев – ред.) опережать?" – пояснил Саакашвили.

Также бывший глава Грузии заявил, что Россия опередила Украину в том числе и в системе налогообложения.

сообщило, что Саакашвили сделал неожиданное признание.