Иностранцам, не посетившим Россию из-за COVID-19, могут выдать новые визы

Алексей Вольцев

МИД России считает возможным предложить иностранным гражданам, отменившим свои поездки в Россию в связи с пандемией COVID-19, бесплатно оформить новые визы в течение полугода после снятия ограничений на въезд в РФ при наличии необходимых документов, заявил в интервью изданию "Коммерсант" заместитель министра иностранных дел РФ, статс-секретарь Евгений Иванов.

"Вместе с тем МИД России считает возможным предложить иностранным гражданам, отменившим свои поездки в Россию, несмотря на ранее оформленные однократные либо двукратные визы, срок действия которых начинался с середины марта, бесплатно оформить новые визы аналогичной кратности в течение ближайших шести месяцев после снятия ограничений на въезд в РФ при том условии, что будут представлены документы, являющиеся правовым основанием для выдачи визы на новый срок", - сказал он.