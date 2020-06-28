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Инвалиды третьей группы получат право на бесплатную парковку

Инвалиды третьей группы получат право на бесплатную парковку

Инвалиды III группы при условии наличия у них ограничения способности к самостоятельному передвижению, а также граждане, получившие до 1 июля 2020 года опознавательный знак «Инвалид» в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы, смогут парковаться бесплатно. Соответствующее Постановление правительства РФ вступает в силу 1 июля.

Федеральный закон от 18 июля 2019 года №184-ФЗ предоставляет право бесплатной парковки транспортных средств, которыми управляют инвалиды I и II групп, а также транспортных средств, перевозящих таких инвалидов или детей-инвалидов.

С 1 июля 2020 года такой порядок будет распространяться и на инвалидов III группы. Пользоваться правом смогут:


инвалиды III группы с ограничением способности к самостоятельному передвижению любой степени выраженности;
получившие до 1 июля 2020 г. опознавательный знак «Инвалид» в федеральном учреждении МСЭ.

Сведения о транспортных средствах этих лиц размещаются в федеральном реестре инвалидов.

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По материалам: pnp.ru

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