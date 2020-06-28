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Иракские депутаты отказались посещать заседания парламента из-за COVID-19

Иракские депутаты отказались посещать заседания парламента из-за COVID-19
Депутаты иракского парламента отказываются посещать заседания парламента из-за боязни заражения коронавирусом, сообщает иракское агентство Shafaq со ссылкой на источник в парламенте.

"В настоящее время нет никаких признаков возобновления или созыва заседаний. Члены парламента не посещают заседания палаты (представителей - ред.), опасаясь заражения коронавирусом", - сообщил источник.

Согласно источнику, более 30 депутатов заразились коронавирусом, некоторое из них в настоящее время проходят лечение.


Источник подчеркнул, что в этой связи прорабатывается план о проведении заседаний иракского парламента в видеоформате.

# В мире
По материалам: ria.ru

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