Иракские депутаты отказались посещать заседания парламента из-за COVID-19
Сегодня, 20:00 Анастасия Иванова
Депутаты иракского парламента отказываются посещать заседания парламента из-за боязни заражения коронавирусом, сообщает иракское агентство Shafaq со ссылкой на источник в парламенте.
"В настоящее время нет никаких признаков возобновления или созыва заседаний. Члены парламента не посещают заседания палаты (представителей - ред.), опасаясь заражения коронавирусом", - сообщил источник.
Согласно источнику, более 30 депутатов заразились коронавирусом, некоторое из них в настоящее время проходят лечение.
Источник подчеркнул, что в этой связи прорабатывается план о проведении заседаний иракского парламента в видеоформате.
По материалам: ria.ru