Явка на электронное голосование по Конституции достигла 75 процентов

Вадим Карасев

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции достигла 75 процентов. Об этом сообщает радио «Говорит Москва» со ссылкой на данные оперативного штаба.

Три четверти зарегистрированных участников (879 700 человек) высказали свою позицию в течение 60 часов с начала голосования. До его завершения остается менее 72 часов.

Общероссийское голосование началось 25 июня по всей России и продлится до 1 июля включительно. На нем у граждан России спрашивают, одобряют ли они поправки к Конституции. В бюллетене указаны варианты «да» и «нет». Среди предложенных поправок — приоритет российского законодательства над международным и право действующего президента России переизбираться на новый срок и по истечении двух президентских сроков до вступления изменений в силу. Все предложенные идеи одобрили Конституционный суд, Госдума, Совет Федерации и региональные парламенты.

Основной день голосования — 1 июля — объявлен нерабочим. В онлайн-голосовании, стартовавшем 25 июня в 10:00, могут участвовать жители Москвы и Нижегородской области.