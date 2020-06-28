Явка на муниципальных выборах во Франции составила около 15 процентов

Анастасия Иванова

Явка во втором туре муниципальных выборов во Франции к 12.00 (13.00 мск) составила 15,29%, сообщает министерство внутренних дел страны.

Избирательные участки открылись по всей стране в 8.00 (09.00 мск). Власти предупредили о необходимости соблюдать барьерные меры и социальную дистанцию из-за продолжающейся эпидемии коронавируса. Избиратели, как и члены избирательных комиссий, должны находиться на участках в масках.