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Явка на муниципальных выборах во Франции составила около 15 процентов

Явка на муниципальных выборах во Франции составила около 15 процентов
Явка во втором туре муниципальных выборов во Франции к 12.00 (13.00 мск) составила 15,29%, сообщает министерство внутренних дел страны.

Избирательные участки открылись по всей стране в 8.00 (09.00 мск). Власти предупредили о необходимости соблюдать барьерные меры и социальную дистанцию из-за продолжающейся эпидемии коронавируса. Избиратели, как и члены избирательных комиссий, должны находиться на участках в масках.

# В мире
По материалам: ria.ru

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