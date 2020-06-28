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Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию превысила 75%

Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию превысила 75%

По данным, представленным в оперативном штабе по наблюдению за голосованием, явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции РФ превысила 75%. Свой голос уже отдали порядка 880 тысяч россиян - данные представлены по состоянию на 20.14 мск 27 июня.

Напоминаем, что к онлайн-голосованию допущены жители Нижегородской области и Москвы. Проголосовать дистанционно можно до 30 июня. Онлайн-голосование проходит в России в тестовом режиме, поэтому для его проведения были выбраны только два региона.

Ранее портал Южный Федеральный сообщал о том, что мэр Москвы Сергей Собянин изъявил желание голосовать онлайн. Причиной такого решения послужило стремление столичного градоначальника лично протестировать новую электронную систему.

Напоминаем, что всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля. Но в связи с распространением коронавируса в России, президент РФ Владимир Путин своим указом перенес дату на 1 июля 2020 года.

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По материалам: u-f.ru

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